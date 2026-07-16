Расчетный центр Подмосковья напомнил о преимуществах дистанционных сервисов

Жители Подмосковья все чаще выбирают дистанционные способы взаимодействия с МосОблЕИРЦ, поэтому необходимость лично посещать клиентские офисы постепенно снижается. Большинство вопросов, связанных с оплатой коммунальных услуг, передачей показаний приборов учета и получением консультаций, сегодня решается через цифровые сервисы.

Наиболее востребованными остаются личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», которыми пользуются почти 2,5 миллиона человек — это более половины всех клиентов расчетного центра. Помимо привычных функций, таких как оплата счетов без комиссии, получение различных справок и оформление услуг, пользователям стала доступна новая возможность — общение с менеджером по видеосвязи.

Высокой популярностью также пользуется контактный центр, принимающий обращения ежедневно с 8:00 до 22:00. Автоматизированный голосовой помощник позволяет передать показания счетчиков, узнать состояние лицевого счета и получить необходимую справочную информацию. Каждый месяц он обрабатывает около 400 тысяч звонков. Если вопрос требует более детального рассмотрения, система переводит клиента на специалиста.

Еще одним удобным каналом связи остается онлайн-чат на официальном сайте МосОблЕИРЦ. Сервис работает круглосуточно, не требует регистрации и позволяет оперативно получить ответы по вопросам начислений, тарифов, передачи показаний, поверки или замены приборов учета. При необходимости к переписке подключается оператор, который помогает разобраться в нестандартных ситуациях.

Для тех, кто предпочитает личное обращение, в офисах Единого расчетного центра продолжают работать терминалы самообслуживания, с помощью которых можно оплатить счета и передать показания.

Сотрудники клиентских офисов также помогают посетителям зарегистрироваться в личном кабинете и освоить использование электронных сервисов.