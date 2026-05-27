Расчетный центр Подмосковья напомнил о передаче данных о количестве жильцов

В Подмосковье можно удаленно передать данные об изменении количества жильцов. Теперь для этого не нужно лично посещать расчетный центр. Изменить количество проживающих можно через личный кабинет МосОблЕИРЦ.

Если плату за водоснабжение, водоотведение и газоснабжение рассчитывают по нормативу, то учитывается количество жильцов в квартире.

Информация о проживающих также важна для справок, выписок из лицевого счета при продаже квартиры или оформлении субсидии.

Внести изменения можно онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет или мобильное приложение, выбрать раздел раздел «Отправить обращение» — «Актуализация профиля клиента» — «Изменение данных субъекта» и заполнить форму.