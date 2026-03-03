Расчетный центр Подмосковья напомнил о новых сроках оплаты ЖКУ

Расчетный центр Подмосковья напомнил о новых сроках оплаты коммунальных счетов. Платежные документы за февраль уже появились в личном кабинете , а бумажные версии доставят до 5 марта.

Теперь срок доставки счетов — до 5 числа, а срок оплаты — не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Жители могут оплатить ЖКУ без комиссии через СБП в личном кабинете на сайте расчетного центра, а также в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого нужно выбрать «Оплатить» — «Перейти к оплате» — «Оплатить СБП».

Также процедура стала доступна через бот в мессенджере MAX.

Оплатить коммунальные услуги также можно в отделениях, терминалах и приложениях банков и в офисах МосОблЕИРЦ.