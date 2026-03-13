Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходиости оплатить ЖКУ до 15 марта

Единый рассчетный центр Подмосковья напомнил жителям о завершении срока оплаты коммунальных услуг. С учетом нововведений внести платеж за февраль необходимо до 15 марта

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, своевременная оплата услуг поможет избежать начислений пеней и в полном объеме получить положенные льготы.

«Право на льготы имеют многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, инвалиды и другие категории граждан. Субсидия положена жителям Подмосковья, чьи коммунальные расходы превышают 22% дохода семьи, при отсутствии коммунальных долгов», — пояснили в ведомстве.

Оплатить ЖКУ без комиссии можно через СБП. Для этого нужно зайти в личный кабинет расчетного центра и нажать на кнопку моментальной оплаты. Также этот способ доступен в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и боте в мессенджере MAX.

Жители Подмосковья могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.