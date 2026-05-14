Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходиости оплатить ЖКУ до 15 мая

Жителям Московской области напоминают, что рассчитаться за коммунальные услуги за апрель необходимо до 15 мая включительно. Перечисление средств в установленный срок гарантирует, что квитанции сформируют корректно.

Если же проигнорировать крайнюю дату, в следующем платежном документе с большой вероятностью отразится образовавшаяся задолженность, что может привести к путанице.

Стоит помнить и о финансовой поддержке: только при условии своевременного внесения платежа жители смогут в срок получать положенные им по закону субсидии и компенсации.

Существуют сразу несколько удобных каналов для перевода денег. Можно воспользоваться специальным ботом в приложении «Макс» — для этого не потребуется регистрироваться или переходить на посторонние ресурсы, достаточно ввести номер лицевого счета из квитанции «МосОблЕИРЦ».

Также доступен личный кабинет на официальном сайте Единого расчетного центра Подмосковья, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и функция моментальной оплаты на сайте

Кроме того, центр принимает платежи через электронную почту.

В любом из перечисленных сервисов пользователи могут выбрать наиболее подходящий инструмент: рассчитаться банковской картой или перевести деньги без комиссии через систему быстрых платежей.