Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ до 15 июня

Жителям Подмосковья доступны платежные документы за май. Перечислить средства за жилищно-коммунальные услуги можно в дистанционном формате через цифровые сервисы Единого расчетного центра.

Оплату рекомендуют произвести до 15 июня.

Для удобства пользователей предусмотрели несколько удобных способов внесения платежей. Сделать это можно с помощью специального бота в приложении «Макс». Для проведения операции потребуется только номер лицевого счета, указанный в квитанции.

Кроме того, сервис доступен через личный кабинет на сайте расчетного центра, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также через функцию моментальной оплаты на официальном портале организации.

Перейти к оплате можно и напрямую из электронного письма, которое приходит вместе с уведомлением о доставке платежного документа.

Пользователи могут перечилять средства услуги без дополнительной комиссии, выбрав перевод через систему быстрых платежей. Также сохраняется возможность оплаты банковскими картами, через сервис SberPay, а также с использованием онлайн-банкинга, терминалов самообслуживания и отделений кредитных организаций.

Особое внимание в центре обращают на преимущества электронных квитанций в период отпусков и дачного сезона. Цифровой платежный документ равнозначен бумажному варианту с юридической точки зрения, содержит тот же объем информации и при этом поступает пользователю быстрее — на электронную почту и в личный кабинет. Кроме того, такой формат позволяет оперативно оплачивать счета, в том числе без банковских комиссий.

Подключить получение электронных платежных документов можно самостоятельно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого достаточно открыть раздел «Платежи», выбрать получение счетов в электронном виде и указать адрес электронной почты для доставки квитанций.

Онлайн-сервисы работают ежедневно и доступны пользователям с 06:00 до 23:00.