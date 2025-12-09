Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ за ноябрь

Рекомендованный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг в большинстве округов Подмосковья истекает 10 декабря. Об этом напомнили в Едином расчетном центре региона.

Чтобы жители успели рассчитаться до праздников, новые квитанции появятся на сайте уже 22 декабря.

Оплатить услуги можно удобным способом: через личный кабинет или кнопку моментального платежа на официальном портале центра, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также по электронному счету, который приходит на почту.

Принимают оплату и в клиентских офисах центра, банках, терминалах и на онлайн-сервисах организаций. При перечислении средств через систему быстрых платежей комиссию не взимают.

Тем, кто успеет оплатить счета до 25 декабря через личный кабинет или мобильное приложение, достанется дополнительный бонус — шанс выиграть 3 999 рублей в праздничной акции.

Узнать подробности можно по ссылке.