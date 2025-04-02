Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ за март
В личном кабинете Единого расчетного центра Подмосковья сформировали коммунальные счета за март. Жителям региона напомнили, как оплатить услуги без комиссии.
Средства можно перевести в личном кабинете или по кнопке «Оплатить квитанцию» на сайте Единого расчетного центра, а также в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Кроме того, перечислить деньги за жилищно-коммунальные услуги можно в платежных терминалах в офисах центра или по счету из официального электронного письма.
На некоторых квитанциях указаны два QR-кода для оплаты со страховкой или без нее через банки и приложения, а также два кода для перевода средств без комиссии.
Коммунальные услуги рекомендуют оплачивать ежемесячно до 10 числа.
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