Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ за март
Специалисты Единого расчетного центра Подмосковья рекомендуют не затягивать с внесением платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соблюдение финансовой дисциплины помогает сохранить порядок в личном бюджете.
Средства необходимо перечислить до 15 числа месяца, который следует за отчетным периодом.
Жители могут выбрать наиболее подходящий вариант оплаты жилищно-коммунальных услуг:
- чат-бот в приложении «МАХ»: перевод через систему быстрых платежей (комиссия отсутствует, авторизация не требуется);
- личный кабинет на сайте центра;
- приложение для смартфонов «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- оплата при помощи специальной кнопки на портале;
- рассылка по электронной почте;
- сканирование QR-кода, напечатанного на бумажной квитанции.