Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ за июнь

Жители Подмосковья уже начали получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию за июнь. Сформированные счета размещены в личных кабинетах на портале Единого расчетного центра и доставлены большинству абонентов либо в бумажном, либо в электронном виде.

Тем, кто предпочитает оплачивать услуги безналичным способом лично, по-прежнему доступна возможность это сделать в офисах центра. Для этого достаточно иметь при себе банковскую карту или воспользоваться мобильным приложением банка.

Для тех, кто предпочитает дистанционные способы оплаты, предусмотрено сразу несколько удобных вариантов: через личный кабинет или с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Кроме того, на сайте Единого расчетного центра размещена специальная кнопка «Оплатить квитанцию онлайн», с помощью которой процесс перечисления средств занимает всего несколько минут. Еще один быстрый путь — перейти к оплате прямо из электронного письма.

Отдельно стоит отметить, что при использовании системы быстрых платежей банковская комиссия за перевод не взимается.

Тем, кто предпочитает привычный способ оплаты по бумажной квитанции, доступна опция сканирования QR-кода. Для этого достаточно навести камеру смартфона на картинку с помощью банковского приложения.

Также оплатить услуги ЖКХ можно как наличными, так и безналичными средствами через терминалы и отделения банков или в любом почтовом отделении.