Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ за август

В большинстве муниципальных образований Московской области 10 сентября — финальная дата для внесения платежей за коммунальные услуги за август. Жителям региона доступны разные способы перечисления средств.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно при помощи системы быстрых платежей на официальном сайте Единого расчетного центра Подмосковья в личном кабинете или при помощи специальной кнопки. Услуга также доступна в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Перевести необходимую сумму можно по номеру электронного счета, направленного на почту, а также по QR-коду на бумажной квитанции.

Также оплата ЖКУ доступна в отделениях и на онлайн-платформах банков, в клиентских офисах и дистанционных сервисах расчетного центра.