Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ за апрель

Коммунальные счета за апрель сформировали в кабинете Единого расчетного центра Подмосковья. Жителям региона напомнили о важности своевременной оплаты услуг.

Счета уже доставили большинству жителей Московской области в почтовые ящики или на электронную почту.

Проще всего оплатить услуги без комиссии через систему быстрых платежей. Это можно сделать в личном кабинете на сайте центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в терминалах, установленных в офисах «МосОблЕИРЦ», или по цифровому счету из электронного письма.

Кроме того, оплата доступна в отделениях и приложениях банков, а также в клиентских офисах и на дистанционных сервисах Единого расчетного центра Московской области.

Жителям региона напоминают, что оплачивать счета за коммунальные услуги лучше до 10-го числа каждого месяца.