Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ до 15 июня

Период оплаты за жилищно-коммунальные услуги за май продолжается в Подмосковье. Рассчитаться можно до 15 июня.

Как рассказали в региональном расчетном центре, квитанции необходимо оплатить в срок. Сделать это можно несколькими способами, в том числе удаленно.

Для оплаты счетов можно воспользоваться ботом в «Макс», личным кабинетом на сайте и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ, через кнопку моментальной оплаты на сайте, а также по электронной почте.

Провести транзакцию без комиссии можно через Систему быстрых платежей. Через сервисы МосОблЕИРЦ и в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах доступна оплата банковскими картами.