Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ до 15 июля

Жителям Московской области стали доступны счета за жилищно-коммунальные услуги за июнь. Квитанции уже размещены в личном кабинете на портале Единого расчетного центра и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Оплатить их необходимо до 15 июля.

Размер начислений за коммунальные услуги рассчитывают в соответствии с тарифами, утвержденными Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Что касается платы за содержание и ремонт жилых помещений, ее размер определяется решением общего собрания собственников.

Если жильцы такого решения не приняли, тариф устанавливают органы местного самоуправления. При этом стоимость жилищных услуг может пересматриваться, но не чаще одного раза в год.

Подробная информация по каждому начислению доступна в разделе «Умная платежка» личного кабинета. Там пользователи могут ознакомиться с действующими тарифами, формулами и порядком расчета суммы за каждую услугу.

Оплатить счета можно несколькими способами: через бот в приложении «Макс», через личный кабинет и кнопку моментальной оплаты, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через терминалы в офисах, а также по ссылке в электронном письме с уведомлением о выставленном счете.

Во всех цифровых сервисах расчетного центра предусмотрена возможность оплаты банковской картой или через систему быстрых платежей без комиссии. Кроме того, внести платеж можно в отделениях банков, через банковские терминалы и онлайн-сервисы кредитных организаций.