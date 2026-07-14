Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ до 15 июля

Жителям Подмосковья напомнили о необходимости оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги до 15 июля. Если образовалась задолженность, то ее также следует погасить в срок.

В Едином расчетном центре Подмосковья отметили, что обязанность по оплате ложится на собственников, совершеннолетних членов их семей и нанимателей жилья.

Неоплаченный долг растет из-за пеней. Кроме того, жители перестают получать компенсации и субсидии, вынуждены заново оплачивать подключение услуг, а также погашать суммы судебной пошлины и исполнительского сбора.

Важно помнить, что взыскание долга через суд может затронуть всех, кто зарегистрирован на жилплощади.

Что касается банкротства, то оно освобождает только от долгов, возникших до принятия судом соответствующего заявления.

Оплатить ЖКУ, в том числе через Систему быстрых платежей без комиссии, можно в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».