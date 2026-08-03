Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости оплатить ЖКУ до 15 августа
В личном кабинете Единого расчетного центра Подмосковья доступно большинство счетов за июль. Также их сформировали в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Оплатить счета необходимо до 15 августа включительно. Это даст возможность избежать лишних расходов, избежав начисления пеней.
Перечисление средств возможно с учетом услуги «Добровольное страхование жилья», которая позволяет, не обращаясь в страховую компанию, защитить квартиру на месяц вперед.
Оплата доступна в личном кабинете и мобильном приложении, на официальном сайте расчетного центра по номеру лицевого счета, при помощи бота в «Макс».
Кроме того, перечислить средства можно в банках и банковских приложениях, через терминалы в офисах Единого расчетного центра.