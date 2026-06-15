Расчетный центр Подмосковья напомнил о начале приема показаний счетчиков

Расчетный центр Подмосковья напомнил способы передать показания счетчиков. Сделать это можно как онлайн, так и при личном визите в офис.

Июньский срок передачи показаний счетчиков уже начался. Сделать это можно несколькими способами:

через чат на главной странице сайта МосОблЕИРЦ

в личном кабинете и мобильном приложении;

по телефону 8 499 444 01 00;

через терминалы в офисах центра.

Жителям напомнили, что нужно передавать числа только до запятой или числа на черном фоне.

«Если вы уезжали в отпуск, на дачу и расхода не было, передать показания все равно нужно. Это будут не нули, а предыдущие значения», — добавили в центре.