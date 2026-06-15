Расчетный центр Подмосковья напомнил о начале приема показаний счетчиков
Расчетный центр Подмосковья напомнил способы передать показания счетчиков. Сделать это можно как онлайн, так и при личном визите в офис.
Июньский срок передачи показаний счетчиков уже начался. Сделать это можно несколькими способами:
- через чат на главной странице сайта МосОблЕИРЦ ;
- в личном кабинетеи мобильном приложении;
- по телефону 8 499 444 01 00;
- через терминалы в офисах центра.
Жителям напомнили, что нужно передавать числа только до запятой или числа на черном фоне.
«Если вы уезжали в отпуск, на дачу и расхода не было, передать показания все равно нужно. Это будут не нули, а предыдущие значения», — добавили в центре.