Расчетный центр Подмосковья напомнил о начале приема показаний счетчиков

Квартирные счетчики электроэнергии
Фото: Квартирные счетчики электроэнергии/Медиасток.рф

Расчетный центр Подмосковья напомнил способы передать показания счетчиков. Сделать это можно как онлайн, так и при личном визите в офис.

Июньский срок передачи показаний счетчиков уже начался. Сделать это можно несколькими способами:

Жителям напомнили, что нужно передавать числа только до запятой или числа на черном фоне.

«Если вы уезжали  в отпуск, на дачу и расхода не было, передать показания все равно нужно. Это будут не нули, а предыдущие значения», — добавили в центре.

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