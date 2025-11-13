Расчетный центр Подмосковья напомнил о доступных на сайте цифровых услугах

Личный кабинет Единого расчетного центра Подмосковья — это удобный способ решать коммунальные вопросы без визитов в офис. Все услуги доступны онлайн, в удобное клиентам время.

Через личный кабинет можно получать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии, отслеживать баланс и задолженность, а также видеть подробную расшифровку начислений.

Также сервис позволяет передавать показания счетчиков, заказывать их поверку или замену, отправлять обращения, получать выписки и справки (за исключением документов с синей печатью), а также участвовать в розыгрышах призов и копить коммунальные бонусы.

При этом в одном профиле можно управлять сразу несколькими лицевыми счетами.

Обращения, отправленные через личный кабинет, рассматривают в течение суток. Если требуется документ с синей печатью, его можно заказать онлайн, а забрать — в ближайшем офисе центра.

Срочная выдача справок и выписок возможна в день обращения, однако ее предоставляют на платной основе.

Личный кабинет доступен на официальном портале и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» ежедневно в период с 6:00 до 23:00.

При необходимости сотрудники клиентских офисов помогут установить приложение и пройти регистрацию.