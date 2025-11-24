Расчетный центр Подмосковья напомнил о бонусах при оплате коммуналки онлайн

С 24 по 30 ноября пользователи приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» смогут получать подарки и скидки при каждом входе в личный кабинет . Акция предусматривает около 150 бонусов — от онлайн-образования и кинотеатров до товаров для детей и дома, одежды, обуви и бытовой техники. Каждый может выбрать и использовать любое количество предложений.

Чтобы воспользоваться предложениями, нужно открыть личный кабинет, перейти в раздел «Онлайн-помощник», затем в «Бонусы и акции» и нажать «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета». После этого выбранные категории можно применять при оформлении покупок.

Дополнительный подарок также можно получить по ссылке. Организаторы предупреждают, что ночью, с 23:00 до 06:00, личный кабинет и выгрузка купонов могут временно не работать.