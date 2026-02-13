Расчетный центр Подмосковья напомнил новые правила взыскания долгов за ЖКУ

Единый расчетный центр Подмосковья обратил внимание жителей на изменения в законодательстве, которые с начала года ужесточили правила взыскания просроченной задолженности через суды. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг позволяет избежать существенных переплат.

Главное нововведение коснулось исполнительского сбора, который теперь вырос почти вдвое. Если раньше приставы взыскивали с должника 7% от суммы долга, то сейчас это число составляет 12%.

Минимальный порог сбора тоже подняли: для физических лиц и индивидуальных предпринимателей он теперь достигает двух тысяч рублей, а для организаций — 20 тысяч. Кроме того, законодатели изменили сам порядок оплаты: 11% от суммы взыскивают одновременно с основным долгом, а оставшийся процент удерживают уже после того, как человек полностью рассчитается.

Помимо исполнительского сбора, должник по решению суда обязан компенсировать и государственную пошлину. Ее размер напрямую зависит от величины задолженности. За судебный приказ минимальная пошлина составляет две тысячи рублей, за исковое заявление — от четырех тысяч плюс процент от суммы иска. Чем больше долг, тем весомее становится и этот платеж.

Так, при долге за коммунальные услуги в пять тысяч рублей к нему добавят минимальную госпошлину и исполнительский сбор — по две тысячи рублей. Вместо пяти тысяч человеку придется выплатить девять.

В едином расчетном центре настоятельно рекомендуют не доводить дело до судебных разбирательств. Если решение уже вынесли, у должника остается три дня на добровольное погашение долга. Только в этом случае удастся избежать уплаты сбора.

Узнать о том, что приставы открыли производство, можно на официальном сайте ГУ ФССП или через портал государственных услуг.