Расчетный центр Подмосковья начислит клиентам бонусы за вход в личный кабинет

Жители Подмосковья с 21 по 27 апреля могут получать бонусы не только после оплаты коммунальных счетов, но и просто за вход в личный кабинет «МосОблЕИРЦ». Партнеры программы подготовили свыше 90 выгодных предложений.

В разделе «Коммунальный бонус» объявили о скидках на покупки в онлайн-гипермаркетах, образование, путешествия, доставку, товары для красоты и здоровья, бытовую технику и многое другое. Кроме того, участникам программы предлагают специальные условия на бронирование отелей, детские товары, лекарства, а также бесплатную подписку в онлайн-кинотеатре и другие полезные акции.

Чтобы получить бонусы, необходимо зайти в личный кабинет Расчетного центра Подмосковья, затем найти в разделе «Онлайн-помощник» категорию «Бонусы и акции». После этого следует выбрать понравившиеся предложения и активировать их при оформлении заказа.

Личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны период с 23:00 до 06:00 в связи с техническими работами.