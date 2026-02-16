Расчетный центр Подмосковья начислит клиентам бонусы за вход в личный кабинет

В Московской области стартовала неделя открытого доступа к коммунальным бонусам, которая продлится с 16 по 22 февраля. В этот период каждый вход в личный кабинет приносит пользователям приятные сюрпризы.

Февральская подборка бонусов ориентирована на предстоящие праздники. Организаторы собрали 75 разнообразных предложений: от подписок на онлайн-кинотеатры и образовательные курсы до скидок на продукты, путешествия, парфюмерию, косметику и бытовую технику.

Чтобы воспользоваться преимуществами, достаточно зайти в личный кабинет и перейти в раздел «Онлайн-помощник». Там необходимо выбрать вкладку «Бонусы и акции», а затем — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета».

После выбора понравившихся предложений их можно активировать при оформлении покупки. Количество входов и полученных купонов система не ограничивает.

Личный кабинет и возможность выгрузки купонов могут быть временно недоступны в ночное время — с 23:00 до 6:00.