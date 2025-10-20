Расчетный центр Подмосковья начислит клиентам бонусы за вход в личный кабинет

Расчетный центр Московской области запустил специальную акцию для пользователей цифровых сервисов. С 20 по 26 октября за каждый вход в личный кабинет на сайте или в приложении будут начислять бонусы.

Абоненты смогут выбрать из более чем 140 разнообразных предложений, собранных на специальной странице «Коммунальный бонус».

Подарки и скидки охватывают разные категории: от онлайн-курсов и билетов в кино до покупки бытовой техники, автомобильных аксессуаров, товаров для красоты и здоровья, а также одежды и обуви.

Количество входов в кабинет и купонов не ограничено, что позволяет пользователям собрать полный набор всех доступных бонусов.

Для участия в акции необходимо зайти в личный кабинет, перейти в раздел «Онлайн-помощник», а затем выбрать «Бонусы и акции» и «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета».

На открывшейся странице можно отметить любое количество понравившихся предложений и активировать их в процессе оформления заказа на сайтах партнеров.

Стоит учитывать, что в ночное время, с 23:00 до 06:00, личный кабинет и функция выгрузки купонов могут быть временно недоступны в связи с проведением технических работ.