Расчетный центр Подмосковья начислит клиентам бонусы за вход в личный кабинет

Жители Подмосковья с 22 по 28 сентября смогут получить скидки и подарки при каждом входе в личный кабинет на сайте Единого расчетного центра и в мобильном приложении. Клиентам будет доступно около 100 разных предложений.

Скидки предоставят в онлайн-гипермаркетах и кинотеатрах, в сферах образования, красоты и здоровья. В список подарков войдут шины и колеса, бытовая техника и многое другое.

Чтобы получить презенты, необходимо в личном кабинете открыть раздел «Онлайн-помощник», а затем перейти в категорию «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета». После этого следует выбрать понравившиеся предложения и использовать их во время совершения покупок.

Дополнительный подарок доступен по ссылке.

Личный кабинет и купоны могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.