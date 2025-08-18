Расчетный центр Подмосковья начислит клиентам бонусы за вход в личный кабинет

С 18 по 24 августа жители Московской области могут воспользоваться специальной акцией от Единого расчетного центра Подмосковья. В эти дни при каждом входе в личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» пользователям будут доступны ценные подарки и скидки.

Акция приурочена к завершению летнего сезона и началу учебного года, помогая семьям подготовиться к осени с максимальной выгодой.

В каталоге представлено более 100 различных предложений, охватывающих все сферы жизни: от онлайн-гипермаркетов и образовательных услуг до сферы красоты, здоровья, путешествий, одежды и бытовой техники.

Особенность акции — отсутствие ограничений на количество получаемых бонусов, каждый пользователь может выбрать столько предложений, сколько ему необходимо.

Для участия в акции необходимо авторизоваться в личном кабинете, перейти в раздел «Онлайн-помощник», выбрать вкладку «Бонусы и акции». После этого следует активировать предложение «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета», выбрать понравившиеся и использовать их при совершении покупок

Важно учитывать, что с 23:00 до 06:00 возможны технические перерывы в работе личного кабинета, в это время получение бонусов может быть временно недоступно.