Расчетный центр Подмосковья начислит клиентам бонусы за посещение личного кабинета

Жители Подмосковья с 26 мая по 1 июня могут получить бонусы за использование сервиса Единого расчетного центра. Купоны предоставят за вход в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Количество доступных посещений аккаунта и выгодных предложений не ограничено.

Программа «Коммунальные бонусы» предоставит для пользователей более 100 скидок в разных категориях. В списке — акции на продукты здорового питания, онлайн-гипермаркеты, образовательные курсы, доставку еды, одежду, путешествия и различные услуги.

Чтобы получить скидки, следует авторизоваться в личном кабинете, перейти в раздел «Онлайн-помощник», а затем посетить вкладку «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета». На странице предложат выбрать понравившиеся предложения. Купон можно активировать при оформлении заказа у партнеров акции.