Расчетный центр Подмосковья: история платежей за ЖКУ хранится в личном кабинете

Дистанционный доступ к архиву начислений за жилищно-коммунальные услуги открыт для жителей Подмосковья в личном кабинете на портале Единого расчетного центра и через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Система хранит полную историю документов с момента создания учетной записи.

Чтобы получить квитанцию, следует открыть раздел «Платежи» в веб-версии или приложении, выбрать функцию формирования документа, указать нужные месяц и год.

Квитанция загрузится в формате PDF. Ее можно изучить на экране, сохранить в память устройства или вывести на печать.

Все транзакции, совершенные внутри экосистемы центра, отображаются в разделе «Платежи». В реестре фиксируются точная сумма, дата и время каждой операции, что позволяет мгновенно убедиться в успешном зачислении средств.

При расчетах через другие цифровые сервисы подтверждение автоматически приходит на электронную почту пользователя в виде фискального чека. Если оплата проходила через сторонние банковские приложения, сведения об операции следует искать исключительно в истории транзакций конкретного банка или платежного сервиса.

Уточнить детали начислений или решить спорный вопрос можно двумя способами: отправив электронное обращение через форму на сайте либо позвонив специалистам единого контакт-центра по номеру 8 499 444-01-00.

Принципиальные различия между цифровой и бумажной версиями счетов за ЖКУ разъяснены в отдельном информационном блоке.