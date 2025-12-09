Расчетный центр Подмосковья дал советы по установке приложения для оплаты ЖКУ

Пользоваться услугами Единого расчетного центра Подмосковья удобно при помощи специального приложения. Скачивать его, однако, рекомендуют исключительно из официальных источников.

Чтобы установить приложение, следует перейти в RuStore, App Store или Google Play. Скачивание на сторонних ресурсах способно привести к загрузке на телефон вируса или вредоносных данных.

Приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» дает возможность дистанционно получить большинство услуг расчетного центра.

Так, с его помощью можно передавать показания, оплачивать счета при помощи системы быстрых платежей без комиссии, формировать обращения, получать справки и консультации, а также заказывать различные услуги.

На сайте центра также работает личный кабинет. Чтобы зарегистрироваться, необходимо указать номер лицевого счета и сумму из квитанции за один из трех минувших месяцев.

На сайте опубликована подробная инструкция по использованию мобильного приложения.