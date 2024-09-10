Расчетный центр из Лосино-Петровского вошел в тройку лучших в Подмосковье

Эксперты оценивают 48 управлений по 10 критериям, в том числе по качеству обслуживания, количеству жалоб и собираемости платежей. На первом месте оказались расчетные центры в Клине и Серпухове, на втором — в Подольске и Ступине, а на третьем — в Домодедове и Лосино-Петровском. Округ Серпухов уже в шестой раз становится победителем среди управлений Подмосковья, а центр в Клину занимает первое место во второй раз.

Московский областной единый информационно-расчетный центр — крупнейший в России. Это платежный агент нескольких сотен управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов по обращению с отходами, Фонда капитального ремонта и «Мособлгаза».

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