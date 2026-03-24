Расчетные центры Клина и Подольска признали лучшими по итогам 2025 года

МосОблЕИРЦ Подмосковья подвел итоги работы территориальных управлений в 2025 году. Лучшими стали расчетные центры Клина и Подольска.

Ежегодно МосОблЕИРЦ оценивает работу всех 42 управлений в Подмосковье. Основные критерии: качество обслуживания, собираемость платежей и соответствие офисов единым стандартам.

Среди малых управлений лучшими в 2025 году стали Клин, Ступино и Дубна, среди крупных — Подольск, Электросталь и Серпухов.

Филиал в Подольске — один из самых крупных. Там ведут расчеты по 160 тысячам лицевых счетов.

«Для нас это первая и очень важная победа. Высокий результат стал возможен благодаря слаженной работе всего коллектива», — сказал начальник управления Александр Гусаков.

Клин стал победителем не в первый раз. В управлении работает детский уголок и комфортная зона ожидания.

Ежегодно рейтинг отмечает лучших и мотивирует ведомства на развитие.