Предметы Великой Отечественной войны передали музею в Балашихе

Депутат Совета в Балашихе Светлана Тананова передала краеведческому музею при Федурновской сельской библиотеке раритеты времен Великой Отечественной войны. Медали, газеты и монеты пополнили историческую экспозицию.

Светлана Тананова передала экспонаты в рамках проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия». Сельская библиотека — одна из немногих в Подмосковье, где имеется действующий краеведческий музей. Здесь собрана информация о жителях и героях Великой Отечественной войны, представлены подлинные вещи и документы, а также снимки и фронтовые письма. Все они рассказывают о нелегких человеческих судьбах в военное время.

Депутат Светлана Тананова передала медали, знаки, газеты, монеты, а также вместе с заведующей Ольгой Соловьевой обсудила текущую работу и планы на 2025 год.

В конце встречи депутат поблагодарила коллектив за сохранение исторических ценностей и воспитание бережного отношения к малой родине.

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