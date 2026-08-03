Раритетный автомобиль вывезли из усадьбы в Ленинском округе на время ремонта

Впервые за 35 лет единственный в мире Rolls-Royce «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу покинул мемориальный гараж музея-заповедника «Горки Ленинские». Его временно перевезли в связи с ремонтом и обновлением экспозиции здания.

Экземпляр находится в коллекции музея с 1949 года. Его приобрели для Владимира Ленина в Англии осенью 1922 года по заказу компании АРКОС. Это единственная в мире машина Rolls-Royce «Silver Ghost», оснащенная гусеничным движителем конструкции Адольфа Кегресса.

Последний раз автомобиль заводили в 1991 году во время реставрационных работ. Для перемещения разработали специальный проект, в операции участвовали 15 человек и три единицы техники.

К концу 2026 года машина вернется на прежнее место — в обновленный гараж, где создадут новую экспозицию. Посетители смогут увидеть легендарный автомобиль с более удобного ракурса и познакомиться с историей его создания.