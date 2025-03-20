Раритетные фотоаппараты пополнили экспозицию музея при подмосковных КПО

В марте на конвейерных лентах комплекса по переработке отходов в Егорьевске сортировщики обнаружили несколько старых фотоаппаратов. Они пополнили коллекцию музея, в котором сейчас хранятся более двух тысяч экспонатов.

Среди находок — «Смена 8» 1952 года с прочным корпусом, который выдерживает удары и перепады температур, «Зенит-Е» 1965 года, ставший одним из самых популярных зеркальных фотоаппаратов в мире, и «Зенит-5» — первый серийный фотоаппарат со встроенным мотором, выпускавшийся в 1964–1968 годах. Благодаря встроенному электромотору и аккумулятору он автоматически взводил затвор и перематывал пленку.