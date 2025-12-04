Раритетную книгу Достоевского продали в Чехове

Объявление о продаже тома «Повести и рассказы» Федора Достоевского 1894 года выложил житель Чехова на онлайн-барахолке. Книгу продали за 4200 рублей.

Симон Бордуков выложил объявление о продаже книги, которой исполнилось 130 лет. Покупатель нашелся быстро — меньше чем через сутки в объявлении появилась пометка «Продано». Бывший владелец рассказал, что, хотя он и не является профессиональным коллекционером, ему нравятся хорошо сохранившиеся старые вещи. Симон Бордуков также добавил, что искать книги по онлайн-объявлениям удобно, но это не сравнится с походами в антикварные лавки.

«Достоевского я люблю, читаю и коллекционирую. Но и если я понимаю, что книга стоит дороже, то просто продаю ее и покупаю другую недооцененную классику. Так потихонечку и собираю более старые и более уникальные экземпляры», — поделился Симон Бордуков.

Ценитель классики, также добавил, что скоро выложит издание 1883 года выпуска — десятый том собрания сочинений, включающий «Дневник писателя», «Политические статьи» и «Критические статьи».