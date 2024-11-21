Рапиристы из Одинцова заняли весь пьедестал Кубка Московской области

Итоги Кубка Московской области по фехтованию на рапирах подвели в Одинцове в прошедшие выходные. Всего за призы соревнований боролись 35 фехтовальщиков на рапирах.

Среди мужчин одинцовские рапиристы заняли весь пьедестал. По результатам личного соревнования мастер спорта Максим Донской выиграл золото, мастер спорта международного класса Григорий Семенюк — серебро, а мастер спорта Савва Юшкевич — бронзу. Трое рапиристов являются воспитанниками Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Также на выходных состоялась заключительная часть областного первенства среди женщин. Бронзу получила воспитанница Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, кандидат в мастера спорта Анастасия Голубева. Обладательницей Кубка Московской области 2024 года среди женщин стала Милана Левчук из химкинского «Центра фехтования Ильгара Мамедова». Всего в соревнованиях участвовали 36 фехтовальщиц на рапирах из шести спортивных учреждений.

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