Рапиристки из Подмосковья выиграли 2 медали первенства России по фехтованию

Спортсменки из Подмосковья Милана Левчук и Стефания Часовникова выиграли две медали первенства России среди кадетов по фехтованию на рапирах. В пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта уточнили, что на пути к финалу они провели по семь победных встреч.
Милана Левчук начала финал с серии атак. Ей удалось вырваться вперед на старте поединка — 3:1, 8:3. К середине второго периода Стефания Часовникова сократила разрыв до 7:8. Итоговый счет составил 15:10 в пользу Левчук, которая второй год подряд побеждает на кадетском первенстве.
За победу в личном зачете сражались в общей сложности более 200 рапиристок. Сборная Московской области на первенстве России по фехтованию завоевала пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.
Турнир проходит в Волгограде со 2 по 9 февраля.
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