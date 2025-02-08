Рапиристки из Подмосковья победили на первенстве России

Квартет рапиристок из Подмосковья выиграл золото в командных соревнованиях первенства России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В финале встретились команды Московской и Курской областей. Перед решающим боем счет был равным — 30:30. Победу сборной Подмосковья принесла Милана Левчук, обыграв Нелли Куденцову со счетом 13:6. Итог — 43:36 в пользу подмосковной команды.

В составе сборной региона выступали София Дзобаева, Стефания Часовникова, Милана Левчук и Мариам Курасбедиани. До финала они выиграли пять встреч. Отмечается, что в турнире участвовали 35 команд.

Ранее Часовникова и Левчук заняли первое и второе места в личных соревнованиях. Напомним, национальное первенство проводят в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».