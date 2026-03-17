Раннее цветение краснокнижных растений выявили в Подмосковье

В Московской области фиксируется аномально раннее цветение растений, в том числе занесенных в Красные книги России и региона. В городские округа уже поступают данные о появлении первоцветов.

Министр экологии и природопользования Виталий Мосин рассказал, что первыми в Подмосковье должны зацвести рябчик шахматный, печеночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, хохлатка Маршалла и другие краснокнижные растения. Затем ожидается цветение рябчика русского, тюльпана Биберштейна, зубянки пятилистной, медуницы узколистной, лука медвежьего. К первой декаде мая зацветут ирис, лапчатка белая, ветреница лесная, фиалка топяная.

«Даже если первоцвет не внесен в Красную книгу России или Московской области, лучше его не рвать, чтобы сохранить биоразнообразие», — отметил Виталий Мосин.

Минэкологии напоминает, что за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений предусмотрены штрафы: для граждан — от 2500 до 5000 рублей с конфискацией орудий добычи; для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей с конфискацией орудий добычи; для юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей.