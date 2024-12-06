Раненому ястребу с поврежденным крылом помогли в ветслужбе Подмосковья

Ястреба-тетеревятника, который не мог взлететь, обнаружили на парковке в Московской области. При осмотре выяснилось, что у хищной птицы повреждено крыло.

Ветеринарные специалисты провели обследование раненой птицы. В настоящее время ястреб получает лечение, а его состояние стабилизировалось. После завершения всех необходимых процедур планируется выпустить пернатого на свободу. Оперативная помощь специалистов помогла сохранить его жизнь и здоровье.

В Госветслужбе Московской области подчеркнули важность экстренной ветеринарной помощи. Они рекомендуют не пытаться самостоятельно поймать животное, нуждающееся в лечении, поскольку в таком состоянии оно может проявлять агрессивное поведение, что угрожает безопасности человека.

В случае обнаружения пострадавшего животного следует обратиться в ветеринарную службу, где специалисты смогут провести осмотр и, при необходимости, продолжить лечение.