Раменскому присвоили почетное звание «Литературный город Подмосковья»

Город Раменское на протяжении пятнадцати лет выступал организатором ключевых областных литературных мероприятий. Многие инициативы получили развитие в других муниципалитетах. За эти и другие достижения он получил звание «Литературный город Подмосковья».

«Раменское — не только литературный город Подмосковья, я хотел бы сказать, что это один из лучших городов в принципе в Российской Федерации. Чистый, красивый, ухоженный. Уютный, с обаятельными, умными жителями и талантливыми жителями!», — сказал руководитель муниципалитета.

Также чествовали заслуги местных деятелей культуры и библиотечных работников. Памятную медаль Союза писателей России «Земля героев» получила главный редактор издательства «Круглый стол» Ирина Дмитренко. Награда вручена за вклад в сохранение героической истории Подмосковья и Раменской земли, работу с молодежью округа. Недавно под ее руководством вышел 14-й том Книги славы и достижений Раменского муниципального округа.

Медалью Московской областной организации имени Маяковского за преданность литературе был награжден главный редактор газеты «Грань» Иван Ступников. Это единственное издание в Подмосковье с постоянной «Литературной страницей» и краеведческими материалами об участии жителей Раменского округа в Великой Отечественной войне.

Благодарственными письмами отметили многих творческих жителей, которые активно участвуют в жизни города. Среди них и Владимир Шапцев — поэт, редактор и руководитель литературного объединения «Раменские зори».