Раменский центр материнства выписал 25 тысяч детей с 2017 года

Новорожденная девочка весом 3760 граммов стала 25-тысячным ребенком, появившимся на свет в Раменском центре материнства и детства. Медицинское учреждение работает с 11 ноября 2017 года.

«Девочка весом 3760 граммов и ростом 53 сантиметра родилась 28 ноября в результате естественных родов. Малышка стала первым ребенком в семье, ее назвали Ариной. Мама с дочкой находились на совместном пребывании, они чувствуют себя хорошо и сегодня вписываются домой», — рассказал заведующий Раменским центром материнства и детства Борис Марченко.

Один из крупных роддомов Подмосковья предлагает своим пациенткам в том числе партнерские и вертикальные роды. В составе комплекса работает отделение детской реанимации. В индивидуальных боксах родильного отделения, равно как и в послеродовом отделении, есть все необходимое для комфортного пребывания мамы и новорожденного.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.