Раменский парк признали одним из лучших центров туризма

Завершился финал окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Мероприятие было организовано в Коломне с 9 по 11 октября.

Финальный этап конкурса проходил в арт-квартале «Патефонка» и был посвящен памяти основателя премии Геннадия Шаталова.

На мероприятии были представлены 139 проектов из 19 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Раменский городской парк занял третье место в номинации «Лучший парк — центр туризма города». Парк был отмечен наградой за высокий уровень развития туристической инфраструктуры парка и его вклад в развитие событийного туризма региона.

Раменский городской парк получил возможность участвовать в федеральном этапе конкурса. Общенациональный финал премии Russian Event Awards состоится 26–28 ноября в Нижнем Новгороде.