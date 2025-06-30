Раменский парк опубликовал афишу мероприятий на неделю

Первого июля с 16:00 на площадке «Лира» дети поучаствуют в подвижных играх, а в 16:45 начнется занятие «Мастерим своими руками».

В пятницу, 4 июля, на площадке «Лира» с 16:30 пройдет спортивная программа и творческий мастер-класс, а в 21:40 — вечерний кинопоказ. В этот же день студия растяжки и фитнеса Grace Space проведет открытую тренировку по функциональной растяжке в 19:00 на баскетбольной площадке.

В субботу в 8:30 на баскетбольной площадке начнется занятие по танцам, а в 10:00 на площадке «Лира» — по зумбе. На поляне у амфитеатра в 10:00 запланирована йога, а на исторической аллее — мастер-класс по гавайским танцам.

В этот же день в 16:00 на площадке «Лира» пройдут ретро-танцы, а в 17:30 — молодежная дискотека. Кинопоказ состоится в 21:40.

В Воскресенье в 15:00 на площадке «Лира» пройдут веселые старты для детей, а в 15:45 — занятие «Мастерим своими руками». В 17:00 школа мюзикла «Пой душа!» представит свою творческую программу.