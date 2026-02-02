Раменский парк очистили от снега

Министерство благоустройства Московской области предоставило отчет о ходе зимнего содержания одного из главных мест отдыха жителей Раменского округа. Для оперативной ликвидации последствий снегопадов сформирована мобильная группа, в которую вошли 10 специалистов ручной уборки.

В распоряжении бригад находится 15 единиц специализированной дорожно-коммунальной техники, включая погрузчики и самосвалы. Работы выстроены в соответствии со строгим регламентом. В первую очередь расчищаются входные группы, обеспечивается доступ к центральным аллеям и парковочным пространствам. После освобождения основных артерий техника и люди переходят к уборке второстепенных дорожек. Завершающим этапом является полная очистка детских игровых и спортивных площадок.

Особое внимание уделяется предотвращению травматизма. Все пешеходные зоны проходят обработку современными противогололедными материалами.

Раменский парк входит в число 219 парковых территорий Подмосковья, качественное содержание которых в зимний период находится на особом контроле регионального правительства.