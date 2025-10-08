Раменский округ стал лидером по заявкам на областной конкурс старост

Конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта Московской области» провели в Общественной палате Российской Федерации. Организационный комитет получил заявки от 648 конкурсантов из 56 муниципалитетов Подмосковья. К участию в конкурсе было допущено 16 номинантов. Наибольшее количество заявок, прошедших отбор, поступило из Раменского муниципального округа и городского округа Кашира.

Раменский округ на конкурсе представляли Валерий Герасимов, староста села Воскресенское, Галина Петрова, староста села Малахово, и Юлия Тяпкова, староста деревни Коломино.

Кандидаты рассказали о личном вкладе в развитие своего населенного пункта, взаимодействии с жителями. А также внесли предложения по изменениям на будущее. Имена победителей жюри назовет позднее.

Организаторы поделились, что главная цель проведения таких конкурсов — поддержать начинания инициативных людей, выявить старост сельских населенных пунктов, имеющих значительные достижения в сфере местного самоуправления, раскрыть их творческий потенциал и повысить активность населения, развивая гражданское общество в Московской области.