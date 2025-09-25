Раменский округ подготовили к отопительному сезону

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о завершении подготовительных работ к отопительному сезону. Отчет прозвучал на еженедельном совещании с областным правительством, которое прошло в режиме видеоконференции.

Пробные топки на 110 котельных ресурсоснабжающих организаций, включая крышные объекты, были проведены в полном объеме на территории Раменского округа. Испытания проходили в течение четырех дней на четырех участках: Раменском, Ильинском, Ульяновском и Гжельском. Была обнаружена утечка на одном из участков, но ее оперативно устранили 19 сентября.

Все 1528 многоквартирных домов округа также подготовлены к отопительному сезону 2025–2026 годов. По словам Эдуарда Малышева, в связи с ухудшением погодных условий отопление в первую очередь запустят на социальных объектах, затем подключат многоквартирные дома.