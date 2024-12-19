Раменский городской округ изменит название с 1 января 2025 года

На заседании Совета депутатов Раменского округа обсудили важные изменения. С нового года городской округ переименуют в муниципальный округ, но его границы и административный центр останутся прежними.

На заседании рассмотрели поправки в устав округа, которые связаны с изменением статуса территории. Это решение вступит в силу 1 января 2025 года.

Несмотря на новое название, количество населенных пунктов, границы и административный центр останутся без изменений.

Кроме того, депутаты приняли бюджет округа на следующий год и плановый период до две тысячи двадцать шестого и двадцать седьмого годов. Председатель Комитета финансов Ирина Борисова подчеркнула, что проект прошел все проверки, публичные слушания, а также получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты.

Как отметили в администрации, бюджет остается социально ориентированным и учитывает предложения жителей. После обсуждения документ был принят единогласно.