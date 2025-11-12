Раменские врачи вернули зрение 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны

Женщина в возрасте 100 лет обратилась за помощью в Раменскую больницу с жалобами на зрение. Ветеран Великой Отечественной войны ничего не видела левым глазом на протяжении 20 лет. У нее выявили катаракту, которую удалось вылечить путем операции.