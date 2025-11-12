Раменские врачи вернули зрение 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны
Женщина в возрасте 100 лет обратилась за помощью в Раменскую больницу с жалобами на зрение. Ветеран Великой Отечественной войны ничего не видела левым глазом на протяжении 20 лет. У нее выявили катаракту, которую удалось вылечить путем операции.
Врачи выявили у женщины катаракту с большой плотностью хрусталика и слабостью связок. Операция помогла вернуть ей максимально возможный уровень зрения — 30%.
«Операцию провели методом факоэмульсификации — современным и малотравматичным способом удаления катаракты. Вместо поврежденного хрусталика пациентке установили мягкий искусственный имплант», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.
Женщина рассказала, что уже не надеялась, что сможет видеть обоими глазами, однако медикам удаловсь вернуть ей зрение. Операция прошла без осложнений, наутро пациентку уже выписали домой.