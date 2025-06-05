Раменские врачи спасли девочку после укуса змеи

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

На скорой помощи в Раменскую больницу привезли 14-летнюю девочку. На прогулке в парке ребенок пытался поймать змею, думая, что это уж. Рептилия оказалась ядовитой и укусила девочку. Медики сразу же начали оказывать ей оперативную помощь, сообщили в подмосковном Минздраве.

Из-за яда у нее сильно отекла правая рука, покраснела кожа и нарушилось кровоснабжение.

«Пациентка в тяжелом состоянии провела два дня в реанимации, где ей вводилась специальная сыворотка против змеиного яда», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Также врачи пытались нормализовать ей кровоток конечностей, проводили общую дезинтоксикацию.

Как только девочке стало лучше, ее перевели в отделение хирургии, где доктора продолжили лечение.

В ведомстве передали, что сейчас девочка уже выздоровела, ее выписали домой.

Специалисты в свою очередь предупредили, если не обратиться за помощью после укуса змеи, это может иметь тяжелые последствия для здоровья, например, некроз тканей. Также не исключена возможность летального исхода.

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