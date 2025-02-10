Раменская городская прокуратура провела выездной прием в социальном центре

Заместитель раменского городского прокурора Роман Терентьев совместно со старшим помощником городского прокурора Викторией Хайрутдиновой провели выездной прием жителей. Встреча прошла в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Раменский».

На прием пришли 13 жителей. Их вопросы касались соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, сферы здравоохранения и ЖКХ. Всем обратившимся дали подробные разъяснения.

По результатам приема принято два обращения, ход рассмотрения которых поставили в городской прокуратуре на контроль.

Роман Терентьев и Виктория Хайрутдинова рассказали присутствующим о новых изменениях в законодательстве по вопросам предоставления льгот для инвалидов и разъяснили порядок обращения в органы прокуратуры в случае нарушения прав.